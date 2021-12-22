В Казани в новогодние праздники транспорт будет работать по графикам выходного дня

В Казани с 31 декабря по 8 января транспорт будет работать по графикам выходного дня. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Утром 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты на 2 часа позже графиков движения в выходные дни.

По графикам выходного дня автобусы начинают работу с 5.30—6.00. В последний рейс они отправляются с 21.00 до 22.30.

Фото: Максим Платонов (архив)

В вечер перед Рождеством, 6 января, наземный транспорт будет работать до 23.30. 7 января к 2.30 автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23, 30 и троллейбус №2 подадут к остановке «Центральный стадион».

Ранее в мэрии предупредили об ограничении движения на некоторых участках дорог из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий.

Татьяна Леухина