Власти Казахстана на полгода ограничили цены на топливо и коммунальные тарифы

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива и на этот же срок установило мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, в целях стабилизации цен на полгода запрещен экспорт крупного и мелкого скота и овощей.

— Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана, гласит постановление правительства страны, опубликованное сегодня. В зависимости от региона его цена будет колебаться от от 50 тенге (11 центов) до 75 тенге (17 центов) за литр.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Цена бензина в Казахстане будет зависеть от марки и региона продажи. Она составит от 89 тенге (22 цента) до 215 тенге (49 центов) за литр. Цена на дизельное топливо будет держаться в пределах от 230 тенге (53 цента) до 260 тенге (60 центов) за литр.

В Казахстане, напомним, продолжаются массовые беспорядки. Все началось 2 января, когда в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей). Подробности ситуации в Казахстане — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина