В Татарстане к концу недели потеплеет до +1 градуса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстан после морозов до -30 к концу недели придет потепление. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.



6 января под влиянием атмосферных фронтов западного циклона ожидается ухудшение погодных условий. Ночью местами пойдет небольшой снег, днем в большинстве районов снег, мокрый снег. В течение суток прогнозируется метель и сильный ветер; днем в отдельных районах — гололед. Ночью ожидается похолодание до -16..-21°, на востоке -23..-28°; днем температуры повысятся до -4..-9°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пятницу, 7 января, ожидается снег, в отдельных районах метель, сильный ветер и гололед. Ночью прогнозируется до -4..-9°, днем -4..+1°. На дорогах гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 8 января, в тыловой части циклона еще сохранится небольшой снег. Ночью ожидается до -8..-13°. А в воскресенье, 9 января, прогнозируется похолодание: до -15..-20° ночью, до -8..-13° днем. Вероятность осадков небольшая.

Вчера синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 5 января. На территории республики ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Ночью и утром минимальные температуры воздуха достигнут -25..-30˚.

Татьяна Леухина