Петр Ян подписал новый контракт с UFC

Фото: ufcrussia

Российский боец смешанных единоборств (ММА) в легчайшем весе Петр Ян подписал контракт с UFC на шесть поединков, сообщает «РИА Новости».



«Сегодня подписали новый контракт с UFC на улучшенных условиях на шесть поединков. И также на следующий бой! 5 марта, Лас-Вегас. Будет защита пояса», — написал Ян в Instagram.

Петр Ян потерял титул чемпиона в легчайшем весе в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом в марте 2021 года — его дисквалифицировали за использование запрещенного приема. В октябре 2021 года Ян победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Маргарита Головатенко