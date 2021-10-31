Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе

Фото: ufcrussia

Российский боец Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Турнир прошел в Абу-Даби. Об этом сообшает UFC Russia

Судьи единогласно отдали россиянину победу по итогам пяти раундов. Для Яна это уже 16-ая победа из 18-ти поединков в профессиональных боях. А вот для Сэндхагена это уже четвертое поражение.

Также Ислам Махачев в первом раунде одолел новозеландца Дэна Хукера болевым приёмом. Теперь на счету у Махачева 21 победа и одно поражение. Александр Волков победил поляка Марчина Тыбуру единогласным решением судей. Для Александра это 34-я победа.

Вчера сообщалось и о победе российских фигуристок в короткой программе II этапа Гран-при в Ванкувере. Они взяли первые три места.

Диана Жиленкова