Президент Казахстана поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам поручено «осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих».

Фото: akorda.kz

Также будет организована прямая линия для предоставления информации о пострадавших и пропавших без вести «в результате действий преступных группировок». Еще будет создана комиссия по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков, и проведена работа по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в Алма-Ате и других регионах после стабилизации ситуации.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».