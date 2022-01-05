США заявили, что не причастны к ситуации с протестам в Казахстане

США заявили, что не имеют отношения к массовым протестам в Казахстане. Предположения России о том, что американские власти стоят за этим, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала «безумными».

Вместе с этим США, как и Евросоюз, призывает соблюдать право протестующих в Казахстане на мирный протест. От властей Казахстана Белый дом ждет сдержанности, пишет RT.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали жителей Казахстана к диалогу. По мнению председателя ОБСЕ, он важен для стабильности всей Центральной Азии.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина