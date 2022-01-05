Евросоюз призвал уважать право на мирный протест в Казахстане

Евросоюз выпустил заявление из-за массовых беспорядков в Казахстане. Он призвал «уважать право на мирный протест» в стране и не допускать эскалации и насилия.

Вместе с этим ЕС выступил против вооруженных столкновений, указав протестующим на то, что не стоит прибегать к насилию.

От властей Казахстана Евросоюз ожидает соблюдение свободы СМИ и прав на доступ к информации.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины, нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина