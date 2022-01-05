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Председатель ОБСЕ: диалог в Казахстане важен для стабильности всей Центральной Азии

20:27, 05.01.2022
Председатель ОБСЕ: диалог в Казахстане важен для стабильности всей Центральной Азии
Фото: pixabay.com

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали жителей Казахстана, где сейчас проходят массовые протесты, к диалогу. По мнению председателя ОБСЕ, он важен для стабильности всей Центральной Азии, пишет ТАСС.

Евросоюз тем временем призвал «уважать право на мирный протест» в стране и не допускать эскалации и насилия. ЕС выступил против вооруженных столкновений, указав протестующим на то, что не стоит прибегать к насилию.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
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