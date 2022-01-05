Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым протесты в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил ситуацию с массовыми протестами в Казахстане с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Они провели переговоры по телефону.

Перед общением с Токаевым Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с президентом России Владимиром Путиным.

В связи с массовыми протестами в Алма-Ате и других казахстанских городах все лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в постоянном контакте, пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины, нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Сегодня Токаев выступил с новым обращением в связи с массовыми протестами в стране. Он объявил, что возглавит Совет безопасности. Тем временем протестующие в Актау потребовали его отставки.



Татьяна Демина