Президент Казахстана планирует в ближайшее время выступить с новым обращением из-за протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен еще раз обратиться к жителям страны из-за массовых протестов, сообщают СМИ со ссылкой на источник. Это будет вторая за последние двое суток речь главы государства, связанная со сложившейся ситуацией.



Накануне, 4 января, Токаев уже выпустил заявление из-за протестов в Казахстане. Он призвал «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины (только в Алма-Ате за сегодняшнюю ночь, по сообщениям из соцсетей, сожгли не менее трех десятков автомобилей полиции), нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина