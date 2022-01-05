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Президент Казахстана планирует в ближайшее время выступить с новым обращением из-за протестов

15:41, 05.01.2022 1
Президент Казахстана планирует в ближайшее время выступить с новым обращением из-за протестов
Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен еще раз обратиться к жителям страны из-за массовых протестов, сообщают СМИ со ссылкой на источник. Это будет вторая за последние двое суток речь главы государства, связанная со сложившейся ситуацией.

Накануне, 4 января, Токаев уже выпустил заявление из-за протестов в Казахстане. Он призвал «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины (только в Алма-Ате за сегодняшнюю ночь, по сообщениям из соцсетей, сожгли не менее трех десятков автомобилей полиции), нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВластьПроисшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:59
    Ему нечего сказать. Вот потому и вечно планирует на парашюте.
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