Информация о минировании консульства Казахстана в Казани не подтвердилась

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Сегодня на почту консульства Казахстана в Казани поступило сообщение о бомбе, информация не подтвердилась, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У дома на улице Карла Маркса, 8 сегодня дежурили экстренные службы: Росгвардия, полиция, кинологи и ГИБДД. Автору письма может грозить до 5 лет лишения свободы.

Со 2 января Казахстан захлестнула волна протестов против резкого повышения цены на сжиженный газ. Минувшей ночью в Алма-Ате протесты переросли в столкновения с силовиками: на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты. В ходе акций протеста в Казахстане задержали более 200 человек, по 13 фактам хулиганства и нападений возбудили уголовные дела. Режим чрезвычайного положения и комендантский час ввели в Алма-Атинской и Мангистауской областях.



Маргарита Головатенко