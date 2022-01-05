Mash: в консульство Казахстана в Казани поступило сообщение о бомбе

На почту консульства Казахстана в Казани поступило сообщение о бомбе. Об этом сообщает Mash Iptash.

У дома на улице Карла Маркса, 8 — дежурят экстренные службы: Росгвардия, полиция, кинологи и ГИБДД. На месте говорят, что никого не эвакуировали.



Со 2 января Казахстан захлестнула волна протестов против резкого повышения цены на сжиженный газ. Минувшей ночью в Алматы это переросло в столкновения с силовиками: на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты. В ходе акций протеста в Казахстане задержали более 200 человек, по 13 фактам хулиганства и нападений возбудили уголовные дела. Режим чрезвычайного положения и комендантский час ввели в Алматинской и Мангистауской областях.

Прямо сейчас в Алматы вновь идут столкновения силовиков и протестантов.