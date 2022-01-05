Президент Казахстана ввел режим ЧП и комендантский час в Алма-Атинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Атинской области режим чрезвычайного положения комендантский час.

Чрезвычайное положение введено с 12:30 5 января (по местному времени) до 00:00 19 января 2022 года. Комендантский час будет действовать с 23:00 до 7:00.

Как сообщают СМИ, этому предшествовал захват протестующими здания администрации (акимата) Алма-Атинской области.

Тем временем, по сообщениям изданий, митингующие вновь стягиваются в центр Алма-Аты.

Напомним, со 2 января Казахстан захлестнула волна протестов против резкого повышения цены на сжиженный газ. Минувшей ночью это переросло в столкновения с силовиками: на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты. Протестующие в крупных городах Казахстана требовали отставки правительства, которая в итоге произошла.

В ходе акций протеста в Казахстане задержали более 200 человек, по 13 фактам хулиганства и нападений возбудили уголовные дела. Режим чрезвычайного положения и комендантский час уже введены в Алма-Ате и Мангистауской области.

