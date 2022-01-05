В ходе протестов в Казахстане задержаны более 200 человек, пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел

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В ходе акций протеста в Казахстане задержали более 200 человек, по 13 фактам хулиганства и нападений возбудили уголовные дела, сообщает «РИА Новости».



Пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, 37 служебных автомобилей были повреждены.

Президент Казахстана заявил о постепенном выправлении ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

Также стало известно, что после масштабных акций протеста задержан директор газоперерабатывающего завода Накберген Тулепов. По сообщениям местных СМИ, в отношении Тулепова, «поднявшего без причины» цену на сжиженный газ, начато досудебное расследование.

Казахстан захлестнула волна протестов начиная со 2 января. Это переросло в столкновения с силовиками: на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты и, по сообщениям некоторых источников, стреляли в людей, предположительно, резиновыми пулями. Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.

Маргарита Головатенко