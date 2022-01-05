В Башкирии нашли пропавших туристов из Татарстана

В Белорецком районе Башкирии нашли туристов из Татарстана, которые отправились в поход к водопаду Атыш и потеряли связь с родственниками, сообщает Башинформ.



Туристов обнаружили у деревни возле водопада живыми и здоровыми, никто не пострадал. Туристы были удивлены, что их разыскивают: оказалось, что в населенном пункте не ловила связь. Татарстанцы планировали вернуться домой 2 января, но не вернулись, все это время на связь не выходили.

МЧС по Башкирии рекомендует перед туристическим походом зарегистрировать свою тургруппу и маршрут на сайте Главного управления МЧС РФ по РБ, чтобы в случае возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций оперативно оказать помощь.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае 2 дня назад на озере Светлое провалились под лед туристы. Они отправились в обход по тонкому льду, в результате чего оказались в воде.

Маргарита Головатенко