В Алтайском крае туристы провалились под лед

Фото: скриншот видео

В Алтайском крае на озере Светлое провалились под лед туристы. Инцидент зафиксировал на коптер один из посетителей Лебединого заказника.

По предварительной информации, группа туристов решила не ждать своей очереди к смотровой площадке, где можно было посмотреть на лебедей. Посетители отправились в обход по тонкому льду, в результате чего оказались в воде, передает telegram-канал Shot.

На видеокадрах видно, как некоторые из туристов самостоятельно выбрались из воды.

В ноябре в Чистопольском районе Татарстана под лед провалился рыбак. Водолазы извлекли тело пенсионера с глубины 3 метров.

Диана Жиленкова