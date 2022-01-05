В Алма-Ате продолжились беспорядки

В центре Алма-Ате продолжились массовые протесты, происходят столкновения с силовиками. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.

На некоторых кадрах видно, что вместе с протестующими в центр движется полиция.

Сообщалось также о захвате акимата в Алма-Ате.

Напомним, со 2 января Казахстан захлестнула волна протестов против резкого повышения цены на сжиженный газ. Минувшей ночью в Алма-Ате это переросло в столкновения с силовиками: на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты. Протестующие в крупных городах Казахстана требовали отставки правительства, которая в итоге произошла.

Ночью в ходе акций протеста в Казахстане задержали более 200 человек, по 13 фактам хулиганства и нападений возбудили уголовные дела. Режим чрезвычайного положения и комендантский час ввели в Алма-Атинской и Мангистауской областях.