Власти Казахстана пообещали снизить цену на сжиженный газ после протестов

В Казахстане правительственная комиссия встретилась с активистами на площади Ынтымак в городе Актау, которые вышли на митинг против повышения цен на газ. На встрече было объявлено о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге.



Отмечается, что лиц, находившихся на площади, не привлекут к ответственности. Кроме того, стороны договорились решать возникающие вопросы путем конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства, передает пресс-служба правительства.



Фото: primeminister.kz

Сегодня сообщалось, что в Казахстане сотни граждан вышли на митинг против повышения цен на газ. С 1 января стоимость литра сжиженного газа поднялась до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения являлось понижение цены до 50-60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей).

Диана Жиленкова