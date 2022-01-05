В рамках акции «Елка желаний» Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче «Спартака»

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание Мансура Сарсенбаева из Астраханской области, который мечтал оказаться на матче футбольного клуба «Спартак».

«Я считаю, что мне повезло, что я получил твое желание перед Новым годом и имею возможность его исполнить, для меня это большая радость и большое счастье», — передает слова министра «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Мурашко подарил мальчику три приглашения на матч, который пройдет в следующем месяце. Также Мансур получил мяч и футболку с автографами игроков.

Вчера сообщалось, что глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов исполнил мечту девочки из Свердловской области. Так, 17-летняя Оксана Хилько получила электрогитару.

Диана Жиленкова