В рамках акции «Елка желаний» глава Минэнерго исполнил мечту девочки из Свердловской области

Фото: Максим Платонов

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов исполнил мечту девочки из Свердловской области в рамках акции «Елка желаний». Так, 17-летняя Оксана Хилько мечтала об электрогитаре.

«Хочу пожелать крепкого здоровья всем вам, всей вашей семье. Благополучия, исполнения всех желаний, которые у вас есть, о которых вы пока не говорите. Нужно только добиваться их исполнения», — передает слова Шульгинова «РИА Новости».

Отмечается, что Оксана пока что не умеет играть на музыкальном инструменте, однако планирует самостоятельно обрести навык.

Недавно в Нижнекамске сотрудники ГИБДД исполнили мечту ребенка-инвалида. Так, экипаж ДПС взял парня на патрулирование городских улиц. В салоне он услышал вой сирены и смог почувствовать себя в роли сотрудника ГИБДД.



Диана Жиленкова