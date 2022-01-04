В рамках акции «Елка желаний» глава Минэнерго исполнил мечту девочки из Свердловской области
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов исполнил мечту девочки из Свердловской области в рамках акции «Елка желаний». Так, 17-летняя Оксана Хилько мечтала об электрогитаре.
«Хочу пожелать крепкого здоровья всем вам, всей вашей семье. Благополучия, исполнения всех желаний, которые у вас есть, о которых вы пока не говорите. Нужно только добиваться их исполнения», — передает слова Шульгинова «РИА Новости».
Отмечается, что Оксана пока что не умеет играть на музыкальном инструменте, однако планирует самостоятельно обрести навык.
Недавно в Нижнекамске сотрудники ГИБДД исполнили мечту ребенка-инвалида. Так, экипаж ДПС взял парня на патрулирование городских улиц. В салоне он услышал вой сирены и смог почувствовать себя в роли сотрудника ГИБДД.
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