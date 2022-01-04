В Зеленом Бору под лед провалились два трактора

Фото: скриншот видео

Под Казанью в заливе у Зеленого Бора под лед провалились два трактора. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

На видеокадрах, опубликованных в Сети, видно, как обе машины практически полностью оказались в воде.

Фото: скриншот

Вчера сообщалось, что в Алтайском крае туристы провалились под лед. Инцидент произошел после того, как группа людей решила не ждать своей очереди к смотровой площадке Лебединого заказника. Посетители пошли в обход по тонкому льду, в результате чего оказались в воде.

Несколько месяцев назад в Чистопольском районе Татарстана под лед провалился рыбак. Водолазы извлекли тело пенсионера с глубины 3 метров.

Диана Жиленкова