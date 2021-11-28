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В Татарстане под лед провалился рыбак

08:57, 28.11.2021
В Татарстане под лед провалился рыбак
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Чистопольском районе Татарстана под лед провалился рыбак. Все произошло недалеко от поселка Болдырь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место выезжал спасательный пост на судне на воздушной подушке. Водолазы извлекли тело пенсионера с глубины 3 метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее МЧС проводили рейд по профилактике выхода на тонкий лед. В ведомстве предупреждали, что допустимая толщина для выхода людей на лед составляет 7 см. В Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ призвали не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, а также не выходить на тонкий лед.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествия Татарстан

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