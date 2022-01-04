Лыжный забег в лесопарке Лебяжье перенесли из-за сильных морозов

Фото: Максим Платонов

Из-за наступивших морозов семейный лыжный забег в казанском лесопарке Лебяжье перенесли на 8 января. Об этом сообщили в мэрии города.

«Мы беспокоимся о здоровье участников и зрителей, которые придут смотреть забег и болеть за спортсменов», — объяснили принятое решение в Дирекции парков и скверов Казани.

Фото: Максим Платонов

Сбор участников будет проходить около здания спортивной базы «Динамо». Сам же турнир стартует в 11:00. Предварительная регистрация для участия не требуется. К участию в забеге приглашаются все желающие вне зависимости от возраста.

Изначально мероприятие должно было состояться 5 января. Для участников подготовили дистанцию около 1 км, призы, медали, музыку и сладкие угощения.

Диана Жиленкова