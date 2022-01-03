5 января в казанском лесопарке «Лебяжье» пройдет семейный лыжный забег
5 января в казанском лесопарке «Лебяжье» состоится семейный лыжный забег. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.
Он начнется в 11 часов утра. Участников ждет дистанция около 1 км, призы, медали, музыка и сладкие угощения. Также будет работать детская зона на площадке.
Отмечается, что возрастных ограничений нет и предварительная регистрация не потребуется. Точкой сбора указано место у здания спортивной базы «Динамо».
12 февраля 2022 года состоятся республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2022».
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