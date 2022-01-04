Завтра в Кировском районе Казани пройдет техническое освидетельствование ледовой переправы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

Завтра в 9.00 в Кировском районе Казани пройдет техническое освидетельствование ледовой переправы «Аракчино — Верхний Услон». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В ведомстве напомнили, что осенью прошлого года изменился порядок допуска к эксплуатации ледовых переправ и постановки их на учет в подразделениях ГИМС МЧС России. Например, с этого года собственник подает заявление-декларацию, уведомляя о готовности объекта к эксплуатации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, пользование освидетельствованной и допущенной к эксплуатации ледовой переправой производится с учетом ее конструктивных особенностей, пропускной и несущей способности. Кроме того, принимается к сведению режим ее пользования, который определяет порядок пропуска транспортных средств, перевозку пассажиров и др.

Владелец переправы вправе закрыть или прекратить ее пользование при появлении угрозы для жизни и здоровья людей. Собственник должен поддерживать объект в рабочем состоянии, устранять возникающие повреждения, замерять толщину льда, каждый день заполнять журнал грузоподъемности и др.



Пользователи вправе ознакомиться с режимом пользования и имеющимися ограничениями. Также они должны соблюдать правила безопасного поведения на ледовой переправе.

Также сегодня в МЧС России по РТ предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях на территории республики.

Недавно в Мамадышском районе возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту н.п. Соколка — н.п. Новый Закамский.

Диана Жиленкова