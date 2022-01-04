В МЧС России по Татарстану предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях на территории республики
В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на территории республики завтра, 5 января. Так, возможны происшествия на объектах энергетики и ЖКХ.
Кроме того, на дорогах увеличивается вероятность возникновения ДТП и ограничения движения. Также вероятны происшествия, связанные с эксплуатацией авиационного транспорта и нарушением в работе аэропортов.
Ведомство предупреждает и о возможных инцидентах, связанных со взрывами
новогодней пиротехники в местах неорганизованного хранения и продаж. Нарушение правил использования, а также применение некачественной пиротехники может обернуться получением травм и ожогов.
За несоблюдением правил пожарной безопасности, неисправностью печного и электрооборудования, неосторожным обращением с огнем могут последовать
возможные техногенные пожары и взрывы бытового газа.
Помимо прочего, ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает о возможных происшествиях на льду, случаях переохлаждения и обморожения, а также вероятном сходе снежных масс и потери ориентира в природной среде.
Вчера сообщалось, что в Казани мужчина получил ожог от петарды.
комментарии