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В МЧС России по Татарстану предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях на территории республики

15:39, 04.01.2022 1
В МЧС России по Татарстану предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях на территории республики
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на территории республики завтра, 5 января. Так, возможны происшествия на объектах энергетики и ЖКХ.

Кроме того, на дорогах увеличивается вероятность возникновения ДТП и ограничения движения. Также вероятны происшествия, связанные с эксплуатацией авиационного транспорта и нарушением в работе аэропортов.

Фото: realnoevremya.ru

Ведомство предупреждает и о возможных инцидентах, связанных со взрывами
новогодней пиротехники в местах неорганизованного хранения и продаж. Нарушение правил использования, а также применение некачественной пиротехники может обернуться получением травм и ожогов.

За несоблюдением правил пожарной безопасности, неисправностью печного и электрооборудования, неосторожным обращением с огнем могут последовать
возможные техногенные пожары и взрывы бытового газа.

Помимо прочего, ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает о возможных происшествиях на льду, случаях переохлаждения и обморожения, а также вероятном сходе снежных масс и потери ориентира в природной среде.

Вчера сообщалось, что в Казани мужчина получил ожог от петарды.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:59
    Что это за день такой-5 января, что сразу столько угроз, или МЧС на работу 5 января выходит.
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