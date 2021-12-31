В Мамадышском районе возобновили работу ледовой переправы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

Сегодня, 31 декабря, в Мамадышском районе возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту н.п. Соколка — н.п. Новый Закамский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Проезд по ней разрешили с 10.00. Подрядная организация провела отсыпку щебнем для укрепления съезда с берега на лед.

Работу переправы приостановили этой ночью. Это было связано с появлением воды между полотном ледовой переправы и берегом.