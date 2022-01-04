Синоптики предупредили татарстанцев о тумане с видимостью 500 метров и морозах до -30 градусов
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в среду, 5 января. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.
Завтра на территории республики ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Ночью и утром минимальные температуры воздуха достигнут -25..-30˚.
Морозы продержатся и ночью 6 января. Однако днем в четверг резко потеплеет до -4..-9˚, днем ожидается слабая метель.
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