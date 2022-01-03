На этой неделе в Татарстане похолодает до -30 градусов

В Татарстане в ближайшие дни прогнозируются сильные морозы. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Уже в ночь на 4 января в республике ожидается похолодание до -16..-21˚, при прояснениях до -25˚. Днем прогнозируется от -13 до -18 градусов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду, 5 января, существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром ожидаются морозы до -22..-27, на востоке и в низких местах до -30˚. Днем прогнозируется до -15..-20˚. На дорогах гололедица.

6 января в Татарстане утром и днем снег, местами слабая метель. Ночью похолодает до -17..-22˚, на востоке до -28˚, днем резко потеплеет до -4..-9˚. На дорогах гололедица.

Татьяна Леухина