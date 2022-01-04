На уборку казанских улиц сегодня вышли 364 единицы спецтехники

В Казани сегодня на уборку улиц вышли 493 дорожных рабочих и 364 единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

За минувшие сутки с улиц вывезли 20 тысяч 665 тонн снега. С начала зимнего сезона — более 208 тыс. тонн снега.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Снег будут вывозить с улиц: Айдарова, Батыршина, Баумана, Беломорская, Большая Красная, Бутлерова, Вишневского, Гагарина, Достоевского, Ершова, Закиева, Кремлевская, Кутуя, Литвинова, Лобачевского, Маяковского, Меридианная, Парижской Коммуны, Петербургская, Пионерская, Пушкина, Рощи Фрунзе, Саид-Галеева, Столбова, Татарстан, Театральная, Тинчурина, Хакима, Халтурина, Чехова и т.д.

Вчера на дороги Казани вышли 461 дорожный рабочий и 345 единиц спецтехники.



Вчера мэрия столицы РТ рассказала, что в первые дни января в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. С последствиями обильного снегопада дорожные и коммунальные службы борются круглосуточно.



Татьяна Леухина