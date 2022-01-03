В Казани на уборку улиц от снега вышли 345 единиц спецтехники

В Казани на уборку улиц от снега вышли 461 дорожный рабочий и 345 единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег будут вывозить со следующих участков улиц: 8 Марта, Авангардная, Баумана, Беломорская, Восстания, Гаврилова, М.Гафури, Дементьева, Дружбы, Зорге, Ипподромная, Короленко, Кремлевская, Кулагина, А.Кутуя, Лесгафта, Ломжинская, П.Лумумбы, Петербургская, Попова, Пушкина, Техническая, Фучика, Химическая, Чистопольская, а также с проспекте Камалеева, Фермского шоссе, Мамадышского тракта, поселков Борисоглебское, Нагорный, Новая Вишневка, Привольный, Сухая река, Юдино и других.

Фото: kzn.ru

За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли почти 16,7 тысяч тонн снега, с начала зимнего периода — 187,8 тысяч тонн снега. На дорогах за сутки использовали 302 тонны реагента и 756 тонн песко-соляной смеси, с начала зимнего периода — 34 тыс. тонн противогололедных материалов.

Вчера снег с улиц убирали 376 дорожных рабочих и 313 единиц специальной техники.

