В Казани за три дня вывезли мусора в 1,5 раза больше, чем в обычные дни

В Казани с 31 декабря по 2 января вывезли 46 тыс. кубов мусора, что в 1,5 раза больше обычных дней. Об этом сообщил гендиректор ООО «УК «ПЖКХ» Сергей Богатов.

Сегодня, 3 января, регоператоры ожидают пиковую загрузку. На линиях увеличили количество диспетчеров, чтобы оперативно отрабатывать все жалобы.

В первые дни января в Казани выпала почти половина месячной нормы осадков. С последствиями обильного снегопада дорожные и коммунальные службы борются круглосуточно, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: kzn.ru

Накануне, после сильного снегопада, на работу вышел 1401 дворник, в работе задействовали 112 единиц спецтехники, сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов. Силами крупных управляющих компаний очистили 3433 двора, для борьбы с гололедицей использовали 18,4 тыс. тонн реагента. Кроме того, от снега очистили 79 скатных кровель.

Сегодня днем на уборку улиц Казани вышли 461 дорожный рабочий и 345 единиц спецтехники.



Татьяна Леухина