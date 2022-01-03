В Татарстане ночью похолодает до -25 градусов

В Татарстане в ночь на 4 января сильно похолодает. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночью на территории республики ожидается похолодание до -16..-21˚, при прояснениях до -25˚. Днем прогнозируется от -13 до -18 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

На прошлой неделе синоптики предупреждали, что с 3 января, с отходом циклона дальше на восток, в Татарстан начнет поступать холодный воздух северных широт.



Татьяна Леухина