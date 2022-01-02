В Роспотребнадзоре объяснили устойчивость некоторых людей к коронавирусу

Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора и доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, почему за почти два года пандемии некоторые люди так и не заболели коронавирусом. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, у некоторой категории людей после повторных контактов с зараженными COVID-19 не появляются симптомы инфекции и антитела. Такое может означать, что вирус не попал на слизистые оболочки или не смог закрепиться в организме из-за использования масок, соблюдения социальной дистанции или принятия своевременных профилактических мер.

Также люди могут заразиться коронавирусом и перенести его бессимптомно или с легкими признаками заболевания. Потом у них образуются антитела, которые какое-то время не дают заболеть повторно. Это говорит об отличной работе иммунной системы и малом количестве попавшего на слизистые оболочки вируса.

Фото: realnoevremya.ru

В мире за декабрь 2021 года был выявлен максимум заболевших COVID-19 — 25 млн человек.

Дарья Акимова