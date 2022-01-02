Бывший генпрокурор Украины заявил о наличии у Путина компромата на Зеленского

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии у президента России Владимира Путина компромата на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РИА Новости».

Луценко уверен в наличии компромата на президента Украины у российских спецслужб и лично Путина. Но как он узнал об этом, бывший прокурор не рассказал.

Поэтому Луценко считает, что Зеленского нельзя отпускать одного на переговоры с российским лидером. По его словам, поездка на встречу с Путиным может означать лишь желание закрыть компромат на себя.

Фото: kremlin.ru

В середине декабря глава Украины заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Москвой по урегулированию ситуации в Донбассе.

Дарья Акимова