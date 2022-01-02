За первые дни января в Казани выпало 42% от месячной нормы осадков

Фото: Дмитрий Резнов

За первые два дня января в Казани выпало 42% от месячной нормы осадков — 14 мм. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В среднем, с начала 2021 года в сутки выходит 378 единиц техники, а дорожные службы работают круглосуточно. В ночь со 2 на 3 января убирать снег на казанских улицах будут 54 дорожных рабочих и 344 единицы спецтехники.

Вывозить снег будут с улиц: Авангардная, Баумана, Беломорская, Большая Красная, Вахитова, Восстания, Габишева, Гвардейская, Гиззата, Девятаева, Журналистов, Касаткина, Кирпичникова, Космонавтов, Кремлевская, Кулагина, Лобачевского, Нариманова, Родина, Техническая, Товарищеская, Урманче, Федосеевская, Фучика, Химиков, проспекта Победы, Сибирского тракта и других.

С начала зимы с улиц города вывезли 182 тысячи тонн снега, в январе — 15 тысяч тонн. Израсходовано 34 тысячи тонн противогололедного материала, из них в январе — 3,2 тысяч тонн.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Днем улицы Казани от снега убирали 376 дорожных рабочих и 313 единиц специальной техники.

Дарья Акимова