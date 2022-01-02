На уборку казанских улиц от снега вышли 376 дорожных рабочих и 313 единиц техники
В Казани убирать улицы от снега вышли 376 дорожных рабочих и 313 единиц специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Снег будут вывозить с улиц: 2-й Туринской, 8 Марта, Авангардной, Айдарова, Батурина, Беломорской, Большой Красной, Вишневского, Восстания, Габишева, Гафури, Гвардейской, Горького, Губкина, Девятаева, Дзержинского, Дружбы, Дубравной, Ершова, Заря, Зорге, Космонавтов, Кремлевской, Кулагина, Аделя Кутуя, Литвинова, Лобачевского, Мариупольской, Карла Маркса, Павлова, Попова, Саид-Галеева, Салимжанова, Театральной, Технической, Тинчурина, Тульской, Тэцевской, Фаттаха, Халтурина, Горьковского шоссе, проспекта Камалеева, Мамадышского, Оренбургского, Сибирского трактов, площади Свободы и других.
За сутки на городских дорогах использовано 411 тонн реагента и 840 тонн песко-соляной смеси. Всего с начала зимы вывезено больше 170 тысяч тонн снега.
Вчера казанские улицы убирали 198 единиц спецтехники и 352 дорожных рабочих.
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