Пожары, петарды, отравления угарным газом: как Татарстан пережил праздник

32 пожара, три жертвы

Новогодние праздники прошли в Татарстане, как обычно, горячо. Не секрет, что на новогоднюю ночь приходится достаточное количество несчастных случаев, и сегодня уже можно примерно оценить масштабы потерь в республике за 31 декабря и 1 января. Как сообщает ГУ МЧС РФ по РТ, за эти двое суток в Татарстане зарегистрировали 32 пожара. В них погибли три человека, еще трое пострадали, девятерых удалось спасти.

Например, 31 декабря в 21.00 пожарных вызвали в Чистополе: здесь горела мебель и вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Энгельса. Едкий дым распространялся и по другим квартирам. Пока сотрудники пожарной охраны тушили огонь, они обнаружили тело погибшей женщины 1959 года рождения. Еще три человека пострадали в этом пожаре: мужчина 1988 года рождения, женщина 1985 года рождения и мужчина 1940 года рождения. Все трое отравились продуктами горения и госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ. А пожарные по автолестнице спасли четырех человек из окна третьего этажа и еще двоих — из окна пятого. Предварительно в качестве причины пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Уже после наступления Нового года произошли сразу два пожара в Челнах, причем почти одновременно: пожарных вызвали в 00.27 в переулок Есенина (тут горели вещи и мебель в квартире на шестом этаже девятиэтажки), а в 00.31 — на проспект Чулман (тут пожар разгорелся на восьмом этаже десятиэтажки). Во втором пожаре погиб мужчина 1983 года рождения. Оба этих происшествия пока тоже объясняют неосторожным обращением с огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Без Казани тоже не обошлось: мужчина 1971 года рождения погиб в Отарах, на улице Калинина. Здесь звонок по номеру вызова пожарной охраны «101» поступил уже под утро, в 03.49. Горел одноэтажный бревенчатый дом и надворные постройки. Общая площадь этого пожара составила целых 80 квадратных метров. Причина пожара пока еще устанавливается.

Балкон, разрушенный петардой

Конечно, без пиротехники не обходится ни один Новый год. И без травм, связанных с ее применением, тоже. В Татарстане за 31 декабря и 1 января такие травмы получили три человека.

А еще пострадал один балкон. Это случилось в Набережных Челнах: здесь под самый Новый год, в 22.03 31 декабря, вызвали пожарных в девятиэтажку по улице Хасана Туфана. Оказалось, что мощная петарда пробила остекление, залетела на балкон квартиры на четвертом этаже и там взорвалась. Пожара не случилось (только немного прогорел пол), но балкон разворочен основательно: повреждены оконная рама, балконное остекление. Жительница злополучной квартиры, женщина 1996 года рождения, порезала стеклом руку, но от госпитализации отказалась. Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Инспекторы Государственного пожарного надзора проводят дознание.



Фото realnoevremya.ru

В Казани тоже не обошлось без происшествий. 1 января в 08.25 поступило сообщение о том, что в РКБ обратилась женщина 1961 г.р., которая получила ожоги лица от петарды. В больницу, однако, она ложиться отказалась.



В Елабуге ближе к часу новогодней ночи петарда разорвалась в руках у одного из местных жителей. С термическими ожогами обеих кистей рук мужчина 1967 года рождения обратился в Елабужскую ЦРБ и теперь лечится амбулаторно.

Отравления угарным газом



К сожалению, продолжаются отравления угарным газом, которые приводят к смертям и тяжелым нарушениям здоровья. Так, в Лаишево в бане вечером 1 января угорели двое мужчин — 1992 и 1973 года рождения. Бригада скорой приехала на место, но реанимировать людей так и не получилось — медикам оставалось только зафиксировать их смерть.

Утром 2 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РТ от дежурного врача Центра медицины катастроф Республики Татарстан поступило сообщение об отравлении угарным газом в Казани, в одной из квартир жилого дома в Приволжском районе (на улице Авангардной). Пострадали четверо жителей квартиры — они получили отравление средней степени тяжести. Две девочки 2014 и 2018 годов рождения сейчас в ДРКБ, женщина и мужчина 1991 года рождения — в казанской ГКБ №7.

Фото prokazan.ru

Как уберечься от пожаров: памятка

Как сообщает ГУ МЧС по РТ, основное количество пожаров случилось в праздники в жилом секторе. В числе их основных причин — неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. А в числе главных причин пожаров, в которых погибли люди, спасатели называют неосторожность при курении.

Поэтому ГУ МЧС по РТ напоминает о простых правилах, соблюдение которых с большой вероятностью убережет вас от беды.

Не злоупотребляйте спиртными напитками (это, кстати, не только от пожара сохранит, но и от других бед).

Никогда не курите в постели. И вообще, лучше воздержитесь от курения внутри дома или квартиры, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Не оставляйте детей без присмотра, научите их элементарным правилам пожарной безопасности и поведения при пожаре, научите их не прятаться, а убегать из горящего помещения.

Никогда не пользуйтесь неисправными и самодельными электропроводкой и электроприборами, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей.

Не оставляйте включенные электробытовые приборы, газовое оборудование или топящуюся печь без присмотра.

Людмила Губаева