В России зарегистрировали 18 233 новых случая заболевания COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 18 233 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 10 537 966 случаев. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за сутки 26 976 человек, с начала пандемии от инфекции вылечились 9 524 039 россиян. Умерли 811 граждан за сутки, всего — 310 518.



Фото: realnoevremya.ru

На 1 января 2022 года в стране зарегистрировали 19 751 новый случай заболевания коронавирусом.



Дарья Акимова