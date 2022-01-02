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В России зарегистрировали 18 233 новых случая заболевания COVID-19

11:56, 02.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 18 233 новых случая заболевания COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 18 233 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 10 537 966 случаев. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за сутки 26 976 человек, с начала пандемии от инфекции вылечились 9 524 039 россиян. Умерли 811 граждан за сутки, всего — 310 518.

Фото: realnoevremya.ru

На 1 января 2022 года в стране зарегистрировали 19 751 новый случай заболевания коронавирусом.

Дарья Акимова
Общество

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