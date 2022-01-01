В России зарегистрировали 19 751 новый случай COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 19 751 случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 10 519 733 случаев. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за сутки 33 144 человека с коронавирусом, с начала пандемии от инфекции вылечились 9 497 063 россиянина. Умерли 847 граждан за сутки, всего — 309 707.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне в стране зарегистрировали 20 638 новых случаев заболевания коронавирусом.

Дарья Акимова