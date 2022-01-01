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В России зарегистрировали 19 751 новый случай COVID-19

12:18, 01.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 19 751 новый случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 19 751 случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 10 519 733 случаев. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за сутки 33 144 человека с коронавирусом, с начала пандемии от инфекции вылечились 9 497 063 россиянина. Умерли 847 граждан за сутки, всего — 309 707.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне в стране зарегистрировали 20 638 новых случаев заболевания коронавирусом.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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