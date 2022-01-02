Ученые США и Японии заявили, что «омикрон» распространяется медленнее других штаммов COVID-19

Ученые США и Японии считают, что «омикрон» распространяется медленнее в сравнении с другими штаммами коронавируса. Этим может объясняться легкое течение заболевания при нем. Об этом сообщает New York Times.

Исследователи специально заразили разными штаммами COVID-19 хомяков и крыс. У грызунов с «омикроном» было замечено меньше повреждений дыхательных путей.

Специалисты из Университета Гонконга, проведя эксперименты с тканями человеческого организма, пришли к аналогичному выводу. В 12 образцах из дыхательных путей штамм «омикрон» распространялся медленнее «дельты».

Фото: realnoevremya.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что из-за нового штамма «омикрон» должны измениться меры по ограничению распространения коронавируса и освещение проблемы пандемии.

Дарья Акимова