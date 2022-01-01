Врач Мясников призвал «поменять тактику» в борьбе с «омикроном»

Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» должны измениться меры по ограничению распространения COVID-19 и освещение проблемы пандемии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.



По его словам, зарубежный опыт доказал необходимость переосмысления меры карантина для зараженных. Врач отметил сокращение времени карантина для лиц с положительным тестами на коронавирус: «Множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов — все на карантине с насморком или вообще бессимптомно».

Мясников предположил, что коронавирус будет мутировать и дальше, в итоге станет более заразным и при этом менее смертоносным. В итоге — «выродится в банальное ОРЗ».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Мясников предположил, что низкая смертность от штамма «омикрон» связана с тем, что в западных странах, где он сейчас активно распространяется, от коронавируса привито подавляющее большинство населения.

Маргарита Головатенко