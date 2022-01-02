В Японии разрабатывают вакцину, дающую пожизненный иммунитет от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Ученые из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от коронавируса, которая могла бы защищать организм человека на протяжении всей жизни. Об этом сообщает японское издание Japan Times.

Группа специалистов во главе с профессором Митинори Кохарой взяла за основу вакцину против оспы, разработанную в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и помогла человечеству побороть смертельное заболевание. В Японии ее применяли до 1976 года. Идея состоит в том, чтобы внедрить спайковый белок вируса SARS-CoV-2 в рекомбинантный вирус осповакцины.

Эксперименты, проведенные на мышах, показали высокие результаты антител, сохранявшиеся больше 20 месяцев. По предварительным данным, японская компания по производству лекарств Nobelpharma Co проведет первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины в первой половине 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что новую российскую вакцину от COVID-19 «Конвасэл» могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года.

Дарья Акимова