Бастрыкин поручил проверить концерт Тилля Линдеманна, который должен пройти в январе в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, высказавшихся против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдеманна в Новосибирске 26 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее общественники из Новосибирской области обратились к депутатам Госдумы и попросили поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям», а также обратиться в СК. По их словам, музыкант несколько раз имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Антону Бадулину организовать проверку доводов активистов и доложить о результатах.

Фото: commons.wikimedia.org / Свен Мандель

В августе было отменено выступление Тилля Линдеманна в Твери на фестивале «Макларин за Родину». Ему не разрешили выступать на концерте и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний.

Дарья Акимова