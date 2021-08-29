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Организатор фестиваля в Твери сообщил об отмене выступления Линдеманна

20:16, 29.08.2021
Организатор фестиваля в Твери сообщил об отмене выступления Линдеманна
Фото: скриншот

Организатор музыкального фестиваля в Твери «Макларин за Родину» бизнесмен Максим Ларин сообщил об отмене выступления фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна на мероприятии.

— Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний, — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что Линдеманн получил предписание о недопущении нарушения «ковидных» ограничений. Это было связано с предполагаемым концертом в Тверской области, где действует ограничение на массовые мероприятия.

Алексей Нечаев
Общество
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