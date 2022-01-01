В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан

Обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан ввели в Оренбургской области, об этом сказано на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.



Отмечается, что решение принято в связи с тем, что «эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Оренбургской области расценивается как неблагополучная», сообщает RT.

В список граждан, для которых вакцинация обязательна, включены студенты вузов и колледжей старше 18 лет, работники организаций, предоставляющих услуги связи и телекоммуникации, ремонта бытовой техники, газоснабжения, ритуальные и юридические услуги.

Фото: realnoevremya.ru

С 20 января 2022 года в Чувашии допускать в гипермаркеты будут только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании.

Маргарита Головатенко