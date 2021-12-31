Большунов занял второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Россиянин Александр Большунов занял второе место в масс-старте на 15 километров свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.



В гонке победил норвежец Йоханнес Клебо, пробежав за 32 минуты 26,4 секунды. Большунов уступил ему 3,4 секунды. Замкнул тройку лучших еще один представитель Норвегии Шур Рете (+4,0 секунды).

Призером Большунов стал в свой день рождения — сегодня ему исполнилось 25 лет.

Ранее женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в женской эстафете на этапе Кубка мира впервые с 2004 года в норвежском Лиллехаммере.

Маргарита Головатенко