В Нижнекамске сотрудники ГИБДД исполнили мечту ребенка-инвалида

В Нижнекамске сотрудники ГИБДД исполнили мечту ребенка-инвалида. Об этом сообщается на официальной странице УГИБДД МВД по РТ в Instagram.

Ильнур с детства мечтал стать сотрудником ГИБДД и очень сильно хотел прокатиться на полицейской машине с сиреной. 29 декабря экипаж ДПС взял парня на патрулирование городских улиц. В салоне он услышал вой сирены и смог почувствовать себя настоящим сотрудником ГИБДД.



На прошлой неделе пожарные казанского пожарно-спасательного гарнизона в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» поздравили с Новым годом двух детей из Набережных Челнов.