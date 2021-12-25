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Казанские пожарные исполнили новогодние мечты челнинских детей с «Елки желаний»

01:43, 25.12.2021
Казанские пожарные исполнили новогодние мечты челнинских детей с «Елки желаний»
Фото: mchs.tatarstan.ru

Пожарные казанского пожарно-спасательного гарнизона в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» поздравили с Новым годом двух детей из Набережных Челнов.

Восьмилетнего Артема и двенадцатилетнюю Эльзу пригласили в гости в пожарно-спасательный отряд, где дети смогли увидеть будни и работу настоящих пожарных. Также гостям подарили сладкие подарки, планшет и мобильный телефон.

Недавно в Казани профессиональный спасатель в роли Деда Мороза необычным способом поздравил пациентов ДРКБ. С помощью троса он спустился по стене больницы и заглянул в окно к детям. Юным пациентам зимний волшебник привез 60 подарков.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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